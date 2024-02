Death Stranding 2: Hideo Kojima spiega le mani aggiuntive sulle spalle di Fragile

Come da tradizione, il nuovo trailer di Death Stranding 2: On The Beach ha apportato la classica dose di stranezze, una delle quali è rappresentata dalla coppia di mani aggiuntive di Fragile, posizionate sul collo del personaggio e in grado, a quanto pare, di agire in maniera senziente, un elemento su cui Hideo Kojima si è brevemente soffermato per spiegare qualcosa.

A dire il vero, anche la spiegazione risulta ovviamente molto strana, ma non ci aspettavamo nulla di diverso. Nel caso non abbiate presente, si parla di quelle strane mani aggiuntive che si vedono attaccate in qualche modo al collo di Fragile nel nuovo trailer di Death Stranding 2: On The Beach mostrato nel corso del recente State of Play.



In pratica, l'idea è partita dalla volontà di Kojima di poter fare il segno di "like" o poter "appoggiare il mento sulle mani" anche se si hanno le mani impegnate, un'idea che a quanto pare è emersa durante il periodo di pandemia e che è rimasta nella mente di Kojima, il quale ha poi voluto trasformarla in un elemento del gioco.