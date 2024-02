Silent Hill: The Short Message, sulla scia di P.T., senza lo stile di Hideo Kojima

Ingiusto e poco coerente che sia, il paragone tra i due prodotti è inevitabile e, alla luce di quanto provato dopo le due ore di gioco richieste per completarlo, Silent Hill: The Short Message ne esce con le ossa rotte . Ciò per fortuna, non equivale a dire che l'esperimento di Konami sia da ritenersi completamente fallito.

Silent Hill: The Message è una sorta di concept game che lascia intravedere il nuovo corso di una saga che, a ben vedere, non ci regala un capitolo regolare completo dai tempi di Downpour, pubblicato nel 2012. Serviva una ripartenza, un primo passo che non solo ridesse lustro al nome, ma che aiutasse anche gli sviluppatori a (ri)calibrare strumenti comunicativi e tecnologici in vista di un rilancio che non può assolutamente fallire.

Nell'industria dell'automotive le concept car sono auto che non vengono realizzate per essere vendute al grande pubblico. Si tratta di esemplari spesso unici, dei prototipi in tutto e per tutto, che vengono mostrati nelle fiere di settore o in eventi specifici allo scopo di anticipare soluzioni tecniche ed estetiche proposte dalla casa produttrice nei modelli futuri effettivamente commercializzati. In altri termini, le concept car sono come le demo dei videogiochi: un fugace scorcio su un prodotto futuro, inevitabilmente diverso, ma che al suo interno possiede comunque il DNA, le fondamenta di ciò che verrà realizzato e proposto in seguito.

Silent Hill senza mistero

Il complesso in cui è ambientato Silent Hill: The Short Message si chiama Villa ed è l'unica ambientazione del gioco

Silent Hill: The Short Message è un'avventura dalle tinte horror in prima persona, disponibile in forma gratuita sul PSN. Nel gioco vestirete i panni di Anita, una giovane adolescente in cerca della sua amica Maya, all'interno di un complesso abbandonato di una città tedesca preda dalla disoccupazione e dallo spopolamento. Il palazzo, ovviamente avvolto in una fitta nebbia, è il triste scenario di una lunga serie di suicidi e la protagonista, equipaggiata del solo smartphone, si risveglia di soprassalto in una stanza buia, senza sapere esattamente come sia finita lì dentro.

Sono le premesse di un viaggio introspettivo in cui il subconscio distorce la realtà, altera il tempo, dà forma ad una creatura raccapricciante che, come diremo meglio a breve, inseguirà la giovane in momenti specifici dell'avventura. Sulla carta Silent Hill: The Short Message introduce tematiche d'impatto, complesse, sfaccettate. Bullismo, abusi familiari, autolesionismo, suicidio per l'appunto, argomenti che nell'arco delle due ore di durata del gioco vengono indagati uno dopo l'altro, attraverso un filo conduttore globalmente coerente e coeso.

Silent Hill: The Short Message scioglie costantemente le metafore che crea, lasciando al giocatore ben poco da analizzare ed interpretare

Senza entrare troppo nello specifico, la trama ha un suo fascino, riesce a recapitare il messaggio di fondo e si sviluppa con il giusto ritmo. Il problema, semmai, risiede nelle tecniche e modalità attraverso cui si snoda. Tiriamo in ballo P.T. per rendere più chiaro il concetto. Nell'opera di Kojima la coerenza di forma, una prima persona che solo nel finale veniva abbandonata, era piamente rispettata. Inoltre, fatto salvo per qualche breve linea di testo comunque inglobata nello scenario stesso, il dramma di Lisa lo si poteva ricostruire tramite indizi, stralci di conversazione, ipotesi costruite dall'utente stesso.

Silent Hill: The Message non doveva per forza riproporre gli stessi canoni estetici, beninteso. Eppure la scarsa efficacia narrativa rispetto al diretto predecessore, concedeteci la definizione, si palesa a più riprese. Tanto per cominciare l'alternanza tra prima e terza persona, nonché tra filmati col motore di gioco e altri dal vivo, crea un'inutile pluralità di linguaggi che non ha alcun rimando sul piano simbolico, né una reale valenza su quello registico. Qualcuno potrà apprezzare la commistione tra media, ma in generale le due anime di cui si alimenta la narrazione non si legano elegantemente l'una con l'altra.

Inoltre, a peggiorare il tutto, l'eccessiva tendenza ad interrompere il flusso del gameplay con scene interattive, nonché il progressivo e totale appiattimento del piano metaforico tramite conversazioni e documenti rinvenuti nello scenario estremamente didascalici che non lasciano praticamente spazio all'interpretazione, alla suspence, al mistero.

Difficile provare empatia per la protagonista di Silent Hill: The Short Message

La traslazione di Silent Hill da luogo fisico a luogo dell'anima, dell'inconscio e della psiche, operato e in qualche modo ufficializzato in questo gioco, è un processo assolutamente condivisibile e apprezzabile. Purtroppo, sebbene giunti ai titoli di coda si constati il coraggio degli sviluppatori nell'aver affrontato temi delicatissimi come bullismo e suicidio, seppure si apprezzino certi passaggi del viaggio nella psiche tormentata di Anita, i veterani rimpiangeranno i toni, lo stile, le allegorie tratteggiate dai migliori capitoli della saga. Tutto è fin troppo chiaro e prevedibile per stimolare qualsiasi riflessioni e per sussurrare all'interiorità, persino alle ansie e alle paure del videogiocatore.

Ci si gode il viaggio, beninteso, ma spenta la console tutto finisce lì. Non prosegue oltre e dopo, come invece era accaduto con P.T. per l'appunto.