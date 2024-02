Silent Hill: The Short Message non convince, i primi voti sono per lo più insufficienti

Nonostante sia stato lanciato come teaser giocabile gratuito, Silent Hill: The Short Message ricopre una notevole importanza nel progetto di rilancio della serie da parte di Konami, dunque è interessante vedere le valutazioni del titolo da parte della critica, che purtroppo sembrano non essere positive, con i primi voti che sono ampiamente insufficienti a dimostrare come il gioco non abbia convinto.

Non mancano le eccezioni, con alcune valutazioni positive, ma la maggior parte tende all'insufficienza in certi casi anche grave, portando attualmente il voto medio su Metacritic sul 50, ma con ancora poche recensioni arrivate all'aggregatore.

Prima di tutto vi rimandiamo al nostro provato di Silent Hill: The Short Message pubblicato su queste pagine proprio in questi minuti, che contiene alcune valutazioni anche queste non propriamente positive sul nuovo progetto.