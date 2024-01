Death Stranding 2 On The Beach: anno di uscita, trailer e nome ufficiale svelati

È oggi andato in onda lo State of Play di gennaio 2024 e tramite questo abbiamo avuto modo di vedere Death Stranding 2 On The Beach, nome ufficiale del gioco. È stato anche confermato che l'anno di uscita è il 2025.

Il filmato ci mostra Fragile e un nuovo personaggio che stanno curando una persona non identificata. Questa ha sulla pelle degli strani segni, come di un polpo, dai quali escono delle punte.

Vediamo poi Sam, a cui viene mostrata una nave da Fragile, che pare sarà la base operativa del personaggio. Nel dialogo vengono svelati alcuni dettaglio i trama che certamente troveranno più spazio nella versione finale. Curioso inoltre il fatto che i personaggi siano blu.

Fragile propone anche un nuovo alleato a Sam, una sorta di marionetta vivente. Sam poi ricomincia a esplorare (a piedi) varie regioni per creare nuovi collegamenti chirali. Riappare poi Higgs, avversario dal primo gioco, in un nuovo formato (e con tanto di chitarra). Vediamo anche il personaggio interpretato da Elle Fanning, anche se non è chiaro che ruolo avrà nella storia.