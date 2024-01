Sonic X Shadow Generations annunciato nel corso dello State of Play

Come preannunciato, nel corso dello State of Play è stato annunciato un nuovo gioco della serie Sonic: Sonic X Shadow Generations , con tanto di trailer di gameplay . Insomma, le voci di corridoio dei giorni scorsi si sono rivelate veritiere. Vediamo il filmato:

Tra il vecchio e il nuovo

Sonic x Shadow Generations propone un'esperienza a cavallo tra i Sonic classici e quelli più moderni. Si parla intanto di una versione rimasterizzata di Sonic Generations, con tutti i contenuti rifatti dal punto di vista grafico. Quindi avremo livelli 2D e 3D più scintillanti che mai, con risoluzione aumentata e altre aggiunte che li renderanno più vicini ai gusti dei contemporanei.

La novità è invece una nuova campagna, inedita, con protagonista Shadow the Hedgehog e le sue incredibili abilità, alcune mai viste prima.

Sonic x Shadow Generations uscirà nel corso del 2024, ma non solo su PS5. Il gioco è in sviluppo anche per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Xbox Series X/S. La versione PC sarà acquistabile su Steam ed Epic Games Store.