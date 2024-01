Legendary Tales annunciato per PlayStation VR 2, trailer e data di uscita dallo State of Play

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di Sony, c'è stato anche Legendary Tales, l'action RPG in prima persona per visori per la realtà virtuale. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo scoppiettante gameplay trailer ed è stata annunciata la data di uscita per PlayStation VR2 e altri visori, fissata per l'8 febbraio 2024, ovvero la prossima settimana.

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, Legendary Tales è un action GDR caratterizzato da un sistema di combattimento basato sulla fisica, che cambia in base all'arma equipaggiata. Potremo usare spade, archi, scudi, magia e persino una sorta di martello di Thor, ognuno dei quali sarà caratterizzato da un moveset unico che potremo espandere potenziando il nostro personaggio.

Nel gioco dovremo affrontare scheletri e altre mostruosità in un'ambientazione fantasy, per accumulare bottino e diventare sempre più forti, da soli o in compagnia di altri tre giocatori con la modalità co-op.