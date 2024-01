Rise of the Ronin: lungo gameplay allo State of Play, tra sangue e tanto Giappone

In occasione dello State of Play di questa sera, un ampio spazio è stato dedicato a Rise of the Ronin, nuovo gioco di Team Ninja per PS5 che si annuncia come davvero esplosivo e molto descrittivo del Giappone, mostrato attraverso un lungo filmato di gameplay, con cui sono stati spiegati diversi aspetti del gioco.

Vediamo innanzitutto il video: