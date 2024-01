V Rising annunciato per PS5 con un trailer e il periodo di uscita

V Rising è stato annunciato per PS5 con un trailer mostrato nel corso dello State of Play di stasera. Il gioco sarà disponibile sulla console Sony durante il 2024: al momento non c'è una data di uscita più precisa.

Capace di totalizzare tre milioni di copie vendute su Steam in accesso anticipato, V Rising si presenta come un survival a base di vampiri, in cui vestiremo appunto i panni di un succhiasangue risvegliatosi dopo un sonno durato secoli.

Determinati a recuperare la forza e i poteri, nonché a ricostruire il castello in cui vivevamo, dovremo farci dei seguaci, affrontare nemici sempre più scaltri e finanche competere con altri giocatori provenienti da tutto il mondo.