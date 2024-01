Dave the Diver annunciato per PS5 e PS4 assieme al DLC gratis di Godzilla

Durante lo State of Play di Sony, Mintrocket ha annunciato che Dave the Diver è in arrivo anche su PS5 e PS4, con il periodo di uscita fissato al mese di aprile 2024. Non è tutto, perché il mese successivo sarà disponibile il DLC gratuito di Godzilla, chiaramente per tutte le piattaforme.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra alcune brevi sequenze di gameplay, per poi lasciare la scena al gargantuesco Godzilla, potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Dave the Diver è un'avventura a tema marittimo nella quale esploriamo le profondità oceaniche, peschiamo, gestiamo un ristorante di sushi e aiutiamo una popolazione di uomini-pesce, il tutto in un'atmosfera allegra e spensierata... certo, finché non si palesa Godzilla o i mostri marittimi di Dredge (protagonisti di un DLC crossover).