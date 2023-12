Dave the Diver x Dredge: annunciato il DLC crossover gratis tra i due giochi ai TGA 2023

Per la serie il crossover che non ti aspetti, durante i The Game Awards 2023 è stato annunciato un DLC per Dave the Diver a tema Dredge, il gioco di pesca con elementi horror, che sarà disponibile tra pochi giorni su PC e Nintendo Switch, per la precisione il 15 dicembre in maniera completamente gratuita.

Il DLC è stato annunciato con un breve trailer in cui vediamo Dave immergersi in fondali spettrali, dove ad attenderlo ci sono degli squali famelici e altri pesci spaventosi e dotati di poteri speciali, pronti a sbranarlo.

Si tratta di un cambio di atmosfere davvero interessante, specialmente considerando che Dave the Diver e Dredge sono entrambi ambientati in mare che hanno ricevuto una grande accoglienza sia da parte del pubblico che della critica.

Che ne pensate, acquisterete questo curioso DLC crossover di Dave the Diver, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.