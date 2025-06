Dave the Diver arriva su Nintendo Switch 2, sarà un upgrade gratis per chi già lo ha acquistato su Switch 1

Si tratta di una delle novità svelate dallo studio per celebrare il secondo anniversario dalla pubblicazione del gioco. Al momento non è stata indicata una data di uscita precisa, ma è stato promesso che questa versione arriverà "tra qualche mese" e offrirà "un frame rate più alto" , lasciando intendere che su Nintendo Switch 2 si potrà giocare almeno a 60 fps.

Mintrocket ha annunciato la versione per Nintendo Switch 2 di Dave the Diver , che sarà disponibile come upgrade gratuito per chi ha già acquistato il titolo sulla precedente console della grande N.

Le altre novità annunciate per l'anniversario

Dave the Diver è un'avventura ibrida tra esplorazione subacquea e gestione di un ristorante di sushi. Di giorno si pesca nel misterioso Blue Hole, di notte si servono i clienti. Un mix sorprendente di relax, azione e umorismo, reso unico da grafica in pixel art e personaggi memorabili.

Le altre novità annunciate per il secondo anniversario di Dave the Diver includono il ritorno del DLC gratuito a tempo limitato di Godzilla, che ora è nuovamente disponibile. Potrete riscattarlo entro la fine del 2026.

Anche la disponibilità del DLC Ichiban's Holiday, ispirato a Like a Dragon, è stata estesa fino alla fine del 2026. Sono inoltre previsti sconti per questo contenuto (su Steam è già in offerta con i Saldi Estivi). Infine, il DLC In the Jungle, inizialmente previsto per la fine di quest'anno, è stato posticipato di alcuni mesi: il lancio è ora atteso nei primi mesi del 2026.