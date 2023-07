Con l'arrivo della versione 1.0 su Steam abbiamo colto l'occasione per mettere alla prova questa nuova avventura a tema oceanico, che tanto ha colpito gli appassionati negli ultimi tempi. Ecco la nostra recensione di Dave the Diver .

I giochi migliori, però, riescono a emergere a forza soprattutto quando vengono continuamente aggiornati e ampliati, come è successo con Dave the Diver. Attualmente disponibile solo su PC, Dave the Diver è previsto anche per Nintendo Switch nel corso del 2023.

Sebbene negli ultimi anni anche il mondo delle console sia diventato un po' più amichevole per gli sviluppatori indipendenti, è innegabile che il PC - e Steam in particolar modo - sia il vero regno di quei piccoli autori che cercano di avere successo senza doversi lanciare nel mondo dei AAA da 220 milioni di dollari. Chiaramente la piattaforma di Valve è inondata di nuovi titoli a getto continuo ed è difficile alle volte fare una cernita.

Pesca, cucina ma non solo in Dave the Diver

Dave the Diver è un sommozzatore e passerà la maggior parte del tempo sott'acqua

L'idea di partenza di Dave the Diver è molto semplice. Noi siamo Dave, un sommozzatore che viene contattato dal suo amico imprenditore (e contrabbandiere) Cobra per una nuova opportunità lavorativa. Andare a pesca per rifornire un ristornante di sushi situato di fronte a un luogo unico al mondo noto come Blue Hole nel quale creature marine di tutti gli oceani si radunano a frotte.

Questo però è solo l'inizio e ben presto ci ritroveremo a interagire con una gran quantità di personaggi e a scoprire una lunga storia legata a una popolazione di uomini-pesce nascosti nelle profondità. Dave è un tenerone e si offrirà di aiutare chiunque sia sulla sua strada, che sia recuperare materiali dalle acque oppure esplorare bui e pericoli antri sommersi. La storia di Dave the Diver non è nulla di particolarmente originale o emozionante, ma è piacevole e perfettamente in grado di fare da collante al gameplay.

Come funziona però nel dettaglio Dave the Diver? Una rapida occhiata a un video vi darà un'idea, ma la verità è che Dave the Diver è più della somma delle sue singole componenti e un filmato potrebbe non far capire un dettaglio fondamentale: è un gioco divertente. Apriamo il discorso in questo modo perché la verità è che ogni parte di Dave the Diver, presa singolarmente, non è né originale né particolarmente entusiasmante, eppure il risultato finale è ottimo.

Le fasi di pesca consistono nell'esplorare e colpire con una fiocina il pesce di turno, completando magari un QTE. Si possono poi creare armi da fuoco per combattere le creature più potenti (gli squali ad esempio) e non mancano dei boss, che hanno tutti i propri schemi d'attacco e spesso meccaniche uniche come dover ribattere gli esplosivi lanciati verso di noi con un mazza da baseball.

Il ristorante di Dave the Diver

Fuori dall'acqua dobbiamo gestire il ristorante di sushi, scegliendo ogni sera il menù, migliorando i piatti (se si dispone di abbastanza pesce del giusto tipo), assumendo cuochi e camerieri aggiuntivi che possono anche essere potenziati e dispongono di abilità che aiutano a migliorare l'efficienza del locale. Tutti questi elementi sono però semplicissimi da gestire e non richiedono abilità. A livello di gameplay, possiamo portare i piatti ai clienti, servire da bere e non solo, in una serie di piccole attività molto semplici che non sono altro se non QTE.

Con i soldi possiamo poi potenziare i nostri equipaggiamenti, così da poter andare più in profondità, riportare a terra più pesce, aumentare la riserva di ossigeno (che rappresenta la salute di Dave e cala mentre siamo sott'acqua o quando veniamo colpiti in un combattimento) e non solo. Come detto, non ci troviamo di fronte a qualcosa di unico e soprattutto per nulla profondo. Dave the Diver si preoccupa di proporre tante idee senza renderle mai complesse, cosa che spesso porta alla creazione di un gioco poco ispirato e poco interessante. Non è però questo il caso. Dave the Diver riesce a trovare l'equilibrio perfetto in tutte le sue meccaniche e crea un loop di gameplay estremamente soddisfacente.