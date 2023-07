Threads: molte funzioni mancano ancora, ma Meta promette che sono in arrivo

Threads è un nuovo social network, con grande enfasi su "nuovo". Essendo appena nato, il servizio di Meta che va a competere con Twitter manca ancora di varie funzioni, come se la priorità fosse stata di mandarlo online nel momento più critico per il social network di Musk. La compagnia madre di Threads promette però che nuove funzioni sono in arrivo.

La dichiarazione arriva da Adam Mosseri, capo di Instagram e Threads. L'uomo ha risposto al feedback dei primi utenti di Threads tramite il proprio account e ha confermato che il social network sarà ampliato.

Ricordiamo che tecnicamente non è possibile accedere a Threads dall'Italia in questo momento, ma ovviamente ci sono modi per farlo in ogni caso.