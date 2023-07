Threads: come accedere in Italia al 'Twitter di Meta' e come funziona l'app, i dettagli

Threads è l'argomento del giorno, ma cos'è esattamente? Nel caso non lo sappiate, si tratta di un nuovo social network per iOS e Android creato da Meta che vuole rivaleggiare con Twitter. Come forse saprete, per il momento il servizio non è disponibile in Europa, ma ovviamente c'è un modo per accedere a Threads dall'Italia . Vediamo tutti i dettagli su questo prodotto.

Come accedere a Threads dall'Italia

Threads è disponibile per iOS e Android, ma non in Italia

Prima di tutto, dovete istallare Threads sul vostro smartphone. Come già detto, non è ufficialmente disponibile in Italia, ma è possibile aggirare il problema scaricando il fil .apk per il vostro smartphone Android. Il file è recuperabile tramite siti specializzati, ma consigliamo di tentare questa strada solo se siete pratici: vi sono spesso versioni contraffatte di questi file in siti non affidabili e se non sapete cosa state facendo rischiate di scaricare contenuti non desiderati sui vostri dispositivi.

Se possedete iOS, invece, l'unico modo per accedere a Threads è possedere un Apple ID che è stato attivato in un Paese esterno all'Unione Europea. Ricordiamo che il Regno Unito non è parte della UE quindi un Apple ID UK è valido.

Una volta ottenuta l'app, potrete accedere usando le stesse credenziali di Instagram: a seguire si deve semplicemente seguire le indicazioni, come l'inserimento di nome, biografia, link, selezionare se avere un profilo pubblico o privato (se siete minorenni sarà privato in automatico). Infine, potete completare l'inscrizione a Threads e attivare o disattivare la ricezione delle notifiche. Sarà anche possibile decidere se seguire gli stessi account che già seguite su Instagram.