Immortals of Aveum, il trailer finale fa una panoramica sul gioco

Electronic Arts ha pubblicato il trailer finale di Immortals of Aveum che fa una panoramica sul gioco , spiegando in breve tutti i sistemi principali che lo compongono. Se vi interessa il gioco, la visione è fortemente consigliata, così da chiarirvi alcuni concetti fondamentali.

Immortals of Aveum

In Immortals of Aveum la magia sarà centrale

Ad accompagnare il trailer anche un lungo post sul blog ufficiale, in cui viene spiegato per filo e per segno il gioco, introducendone tutte le caratteristiche principali: "In Immortals of Aveum, giochi nei panni di Jak, un aspirante Magnus che combatte nella Everwar." Ora è il momento per te di imparare tutto ciò che può fare. Usa la tua magia con sigilli e incantesimi, costruisci il tuo equipaggiamento con oggetti e alberi delle abilità, e combatti per il popolo di Aveum contro la nazione di Rasharn."

Leggiamo la spiegazione dei diversi sistemi:

La Magia

Tutta la magia in Aveum può avere tre forme: Blue Force, Red Caos e Greeb Life. Ognuna viene utilizzata a modo suo e funziona in modo diverso. Sebbene la maggior parte dei Magni sia in grado di controllare solo un colore di magia, i più rari Triarchi sono in grado di sfruttarli tutti e tre." Jak è un triarca e può accedere a ogni tipo di magia.

"Mentre ti avventuri nella storia di Immortals of Aveum, avrai accesso a numerosi sigilli, oggetti e incantesimi che ti permetteranno di sperimentare e creare uno stile di gioco unico. Che tu voglia essere un giocoliere o specializzarti in un solo colore di magia, non c'è un modo sbagliato di giocare," spiega il post, facendo capire che il giocatore potrà scegliere il suo stile.

"I Magni più abili usano la loro magia in modo strategico per ottenere di più. Diversi incantesimi possono essere combinati e alcune forme di magia sono più efficaci contro certi nemici."

I Sigilli

"Lo strumento principale di ogni Magnus è il Sigillo. I Sigilli ti permettono di concentrare e controllare la tua magia in potenti incantesimi di offesa."

Viene poi spiegato che: "Ci sono sigilli unici per ogni tipo di magia e tre diverse varianti di ogni sigillo all'interno di questi tipi. Queste varianti funzionano in modo diverso in base alla loro velocità di fuoco, potenza, gittata e capienza. Come regola generale, tuttavia, ogni colore di magia si adatta a uno stile particolare di combattimento:

Sigilli Rossi : sono più adatti per il combattimento ravvicinato e gli attacchi esplosivi.

: sono più adatti per il combattimento ravvicinato e gli attacchi esplosivi. Sigilli Blu : incantesimi basati su fulmini che raggiungono lunghe distanze per infliggere danni precisi.

: incantesimi basati su fulmini che raggiungono lunghe distanze per infliggere danni precisi. Sigilli Verdi: armamenti a fuoco rapido ideali per il combattimento mobile.

Le Furie

Le Furie sono un passo sopra i sigilli in termini di potenza e offrono una forma di attacco impattante. Questi incantesimi possono essere devastanti, ma utilizzarli richiede mana, una risorsa limitata (ma ripristinabile) che li alimenta. Il mana viene più comunemente ripristinato da cristalli di mana che cadono da forzieri e nemici durante il combattimento, ma non è l'unica opzione. A seconda di come personalizzi la progressione dell'albero delle abilità, sarai anche in grado di trovare altri modi per ripristinare questa risorsa magica.

I Potenziamenti

"Non tutta la magia è distruttiva, tuttavia. La magia fa parte della vita in Aveum ed è integrata nella tecnologia e nel mondo circostante. Questo include il modo in cui interagirai con il mondo stesso. I potenziamenti sono incantesimi che ti permettono di fare proprio questo. Fluttua sopra spazi aperti, salta lunghe distanze e ripristina parti corrotte delle terre mentre viaggi.

Questo è solo l'inizio. I potenziamenti ti permettono di muovere oggetti, modellare l'ambiente per superare dirupi e risolvere puzzle che ostruiscono il tuo cammino o nascondono segreti. E quando hai bisogno di fortificare le tue difese, puoi evocare uno scudo magico per proteggerti mentre continui a contrattaccare attraverso di esso."

Gli incantesimi di Controllo

"Quando la magia viene canalizzata in un totem, un oggetto di potere sintonizzato su uno dei tre colori di magia, sarai in grado di manipolare sia il mondo che i tuoi nemici in modi completamente nuovi."

Gli Incantesimo di Dominio

"Mentre combatti nelle battaglie della Everwar, si caricherà il tuo attacco definitivo, un incantesimo di Dominio noto come Immolate. Unendo tutti e tre i colori della magia, canalizzerai il loro pieno potere in un raggio dalla potenza smisurata. Usalo per abbattere legioni di nemici o per distruggere anche gli avversari più forti.

Progressione "Oltre alla possibilità di potenziare i tuoi sigilli, troverai molte altri modi per gestire la progressione in Immortals of Aveum. Il gioco offre più di 25 incantesimi e oltre 80 talenti da sbloccare nell'albero delle abilità.

Sarai in grado di riallocare facilmente i tuoi punti abilità visitando una Fucina. È in queste Fucine che potrai anche acquistare e potenziare centinaia di oggetti unici."

I Luoghi

Visiterai molti luoghi durante il tempo passato ad Aveum, esplorando dodici biomi unici in tutto il mondo. Per iniziare, vivrai l'esperienza della terra natale di Jak, Seren, ma presto ti troverai a viaggiare. Immortals of Aveum ospita tre vivaci città in cui si trovano PNG e Fucine."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo Immortals of Aveum sarà disponibile a partire dal 22 agosto 2023 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store.