Avatar Frontiers of Pandora, preordine Amazon disponible per due edizioni con contenuti in regalo

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare il preordine di Avatar Frontiers of Pandora in versione Limited Edition (gioco + extra esclusivi di Amazon Italia) e versione Gold Edition (gioco + season pass). Il prezzo è rispettivamente di 79.99€ e 109.99€. Il gioco è disponibile per PS5 e Xbox Series X. La data di uscita è il 7 dicembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito . Il prezzo che pagherete a dicembre sarà pari alla cifra più bassa apparsa su Amazon tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione: in caso di sconti il vostro ordine si adatterà in automatico e senza dover seguire l'andamento dei prezzi. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento a costo zero.

Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition e Gold Edition

Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition include il gioco base e il pacchetto Erede di due mondi, che comprende un set di oggetti estetici per il personaggio e una skin per arma. Inoltre, su PS5 si ottiene anche il pacchetto Guerriero Aranahe.

Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition propone invece i contenuti già citati a cui si somma però anche il Season Pass che propone due pacchetti per la Storia e non solo.

Ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco d'azione in prima e terza persona. Può essere giocato in single player oppure in modalità cooperativa a due giocatori. Nei panni di un na'vi che è stato allevato e addestrato dagli umani dobbiamo riconnetterci con le nostre radici e salvare Pandora.