Katsuhiro Harada contro Macron: il creatore di Tekken non accetta l'attacco ai videogiochi

Come vi avevamo già riportato, dopo l'escalation di rivolte in Francia in risposta alla morte di un ragazzo per mano della polizia il presidente Macron ha dato la colpa ai videogiochi e ai social network e ha invitato i genitori a tenere i giovani a casa. Ovviamente questo attacco insensato di Macron non è passato inosservato e ora anche Katsuhiro Harada ha risposto al presidente.

In un tweet che potete vedere poco sotto, Harada afferma che "dare la colpa a qualcosa è un ottimo modo per sfuggire al peso della responsabilità" e poi dà una serie di esempi ironici di ciò che i videogiochi hanno fatto, ovvero far smettere di studiare i bambini, rendere violente le persone, rovinare la vita quotidiana e a breve termine anche essere responsabili di ogni singola minaccia sulla faccia della Terra. Harada conclude affermando che un creatore di giochi che è in grado di creare una minaccia così grande è fenomenale.