Francia: ragazzo ucciso dalla polizia, iniziano le proteste e Macron dà la colpa ai videogiochi

In seguito alla morte di un ragazzo di 17 anni in Francia, ucciso da un poliziotto lo scorso martedì, sono sorte varie proteste a Parigi e in diverse città francesi, tra cui Marsiglia, Lione e Tolosa. Il ragazzo è stato identificato solo come Nahel M. In risposta, il presidente francese Emmanuel Macron ha incolpato i social media e i videogiochi di aver "intossicato" i giovani e di aver alimentato i disordini, esortando i genitori a tenere a casa i propri figli dopo una terza notte di disordini. L'agente che ha sparato è stato arrestato e ha presentato le sue scuse alla famiglia del ragazzo. I suoi funerali sono previsti per sabato.

Il presidente Macron ha interrotto un viaggio a Bruxelles e ha convocato una riunione di gabinetto d'emergenza all'Eliseo a Parigi per discutere le misure volte a calmare le tensioni che hanno visto auto incendiate, saccheggi e violenti scontri tra manifestanti e polizia. La primo ministro francese Élisabeth Borne ha dichiarato venerdì che "tutte le opzioni" sono sul tavolo del governo per ripristinare l'ordine, definendo la violenza "intollerabile e ingiustificabile" su Twitter.

Anche Macron ha definito "ingiustificabili" gli attacchi contro la polizia e i danni agli edifici pubblici, invitando alla calma e promettendo più polizia nelle strade. Tuttavia, Macron e i suoi ministri hanno dichiarato che l'agente era colpevole. Si tratta di un approccio politico relativamente nuovo, ha affermato Philippe Marlière, professore di politica francese presso l'University College di Londra: probabilmente l'obiettivo dei politici è dimostrare di prendere sul serio l'incidente. "Di solito i leader non commentano, lasciano che la giustizia faccia il suo lavoro", ha detto, definendo l'intervento tempestivo di Macron "insolito". Marlière ha osservato che "in Francia c'è una sorta di consenso sul fatto che non si critica la polizia".