Bungie: la prossima IP sarebbe in arrivo nel 2025 secondo Xbox, si tratta di Matter?

Bungie è nota per Halo e per Destiny e di recente ha riportato in vista una sua altra IP, Marathon, che ritornerà in futuro in un nuovo formato. Sullo sfondo, però, vi è un'altra proprietà intellettuale di proprietà del team: Matter, il cui marchio è stato registrato nel 2018. Sappiamo poco del gioco, ma secondo Microsoft è in arrivo nel 2025.

L'informazione è emersa tramite i documenti della causa tra l'FTC e Microsoft riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Xbox. Tramite tali file, che risalgono al 2021, possiamo vedere che Microsoft ha scritto: "[Bungie] ha più che raddoppiato gli spazi della propria sede e prevede di aprire un nuovo studio ad Amsterdam entro il 2022 per il supporto continuo a Destiny 2 e lo sviluppo di una nuova IP, attualmente prevista in uscita nel 2025".

In un altra parte del documento, vi è una lista dei giochi di Bungie e Matter è in cima come unica nuova IP ancora non pubblicata. Secondo Microsoft, quindi, Matter sarebbe in arrivo nel 2021.