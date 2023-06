Scorn: oltre 2 milioni di giocatori su PC, Xbox e Game Pass

Scorn ha raggiunto e superato quota 2 milioni di giocatori su Xbox Series X|S, PC e Game Pass, un traguardo decisamente positivo per l'horror in prima persona di Ebb Software.

La conferma è arrivata tramite un tweet dello studio, dove ha colto l'occasione per ringraziare tutti i giocatori che si sono immersi nelle tetre atmosfere del gioco.

Pubblicato su PC, Xbox Series X|S lo scorso 14 ottobre, Scorn è un horror in prima persona ambientato in un mondo tetro in stile biopunk ispirato alle opere di Hans Ruedi Giger e di Zdzisław Beksiński. Nel gioco vestiremo i panni di un umanoide senza pelle che dovrà esplorare ambientazioni da incubo, risolvere enigmi e interagire con vari personaggi, ottenendo nel mentre nuove abilità, armi e oggetti. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Scorn.