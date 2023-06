Scorn: versione PS5 annunciata, vediamone il trailer, il periodo di uscita e la versione Deluxe

Il filmato, molto breve, ci mostra alcune delle sequenze di gioco di Scorn. Ricordiamo che si tratta di un horror in prima persona ispirato ai lavoro di H. R. Giger and Zdzisław Beksiński. Il suo stile viene anche definito "biopunk". Il video conferma anche che ci sarà una edizione Deluxe che includerà il gioco completo, una steelbook, un artbook digitale e la colonna sonora originale.

Scorn è stato confermato per PS5 . Il team di sviluppo, dopo i vari teaser degli ultimi giorni, ha annunciato che il gioco horror precedentemente esclusiva console di Microsoft sarà pubblicato anche sulla console di Sony. Sarà pubblicato nell' autunno 2023 : non è ancora stata indicata una data precisa. Potete vedere qui sotto il trailer.

L'uso del DualSense in Scorn

Vedete quella macchina? In Scorn potete toccarla (con il DualSense)

Gli sviluppatori hanno anche spiegato quanto il feedback aptico del DualSense sia stato utile per migliorare l'esperienza di gioco con Scorn.

"Durante lo sviluppo del gioco per PlayStation 5, abbiamo finalmente avuto l'opportunità di sfruttare il potenziale del controller wireless DualSense per immergervi ulteriormente in questo mondo contorto, estendendo l'esperienza sinestetica di Scorn. Ci permette di approfondire l'immersione del giocatore e di far "respirare" l'intero mondo in un modo nuovo. Poiché nel gioco non ci sono dialoghi parlati, abbiamo posto una forte enfasi sulla narrazione ambientale, per cui il feedback aptico è una grande aggiunta a questa peculiare esperienza audiovisiva."

"Il protagonista del gioco interagisce con il mondo soprattutto usando le mani. La maggior parte di queste interazioni sono anche dolorose per il personaggio. È qui che entra in gioco il feedback aptico. L'immagine offerta agli occhi del giocatore è di per sé dolorosa, ma volevamo aumentare questa sensazione dando una percezione alle mani che tengono il controller. I giocatori sono anche in grado di percepire le direzioni del feedback aptico (mano destra o sinistra), migliorando ulteriormente l'esperienza."

"Dalle interazioni più piccole, come sentire il basso rimbombo di un display organico montato sulla testa, alle situazioni in cui i giocatori si trovano a fare incontri pericolosi, il feedback aptico del controller DualSense eleva la sensazione di immersione bilanciando l'intensità delle vibrazioni in base ai suoni del gioco."

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Scorn.