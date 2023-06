Dave the Diver è il nuovo fenomeno di Steam: scala la classifica con recensioni entusiastiche

Steam ci ha abituato spesso alla comparsa di vari fenomeni, con giochi praticamente sconosciuti che si ritrovano all'improvviso proiettati verso le luci della ribalta grazie al passaparola degli utenti, e questo pare stia accadendo in queste ore anche con il bizzarro Dave the Diver.

Il gioco in questione è definito un "adventure RPG" single player che ci mette nei panni di un sub/cuoco, intento ad esplorare le profondità marine durante il giorno e gestire un ristorante di sushi di sera.

Questo chiaramente introduce già una variazione netta nell'azione di gioco a partire dal suo stesso concept.

Le idee originali di questo tipo vengono spesso premiate dagli utenti di Steam, ma in questo caso l'idea sembra anche supportata da un'ottima realizzazione, visto che Dave the Diver sta ottenendo moltissime recensioni positive. Al momento, ha una valutazione "Estremamente Positiva" su quasi 13.000 recensioni, un traguardo davvero notevole, con il 97% delle recensioni positive, che corrisponde a una quantità davvero importante.

Resta da vedere quanto durerà il successo di Dave the Diver, che in questo momento sta scalando la classifica dei giochi più venduti su Steam arrivando alla top ten. Considerando che il gioco di Mintrocket ha ricevuto praticamente zero marketing e promozione, il risultato raggiunto finora è comunque davvero notevole. Come dimostra il trailer riportato qui sopra, si tratta di un particolare adventure con elementi RPG e gestionali incentrato sull'attività subacquea e di ristorazione, particolarmente adatto all'atmosfera estiva.