Threads, per cancellare il profilo bisogna eliminare anche l'account Instagram

In effetti Threads utilizza proprio il profilo Instagram per eseguire l'accesso , sebbene le due piattaforme siano in realtà separate. Si tratta di una soluzione che Meta ha probabilmente adottato per velocizzare le procedure, ma non è chiaro se questo specifico problema verrà risolto dall'azienda.

L'inusuale e inaspettata condizione è venuta alla luce dopo che più di dieci milioni di utenti si sono iscritti a Threads al lancio : controllando i termini d'uso dell'applicazione si è appunto scoperto che è sì possibile disattivare il profilo in qualsiasi momento, ma cancellarlo implica appunto l'eliminazione del proprio account Instagram. Allo stesso modo, cancellare il profilo Instagram eliminerà anche quello Threads.

Threads , il nuovo social network di Meta che si pone come l'anti-Twitter, è legato a doppio filo alla piattaforma Instagram; al punto che chi desidera cancellare il profilo si vedrà costretto a eliminare anche l'account Instagram .

Il killer di Twitter?

Elon Musk

La nascita di Threads risponde a un'esigenza che negli ultimi mesi si è fatta sentire sempre più insistentemente, ovverosia abbandonare Twitter in favore di un social che funzioni in maniera simile e che possa sostituire la piattaforma che Elon Musk ha acquistato e che pare stia cercando in tutti i modi di affossare attraverso scelte sempre più strampalate e avverse agli utenti.

Le risorse a disposizione di Meta potrebbero consentire alla nuova app di riuscire laddove altri hanno fallito, vedi ad esempio Mastodon, ma tutto dipende da quanto la piattaforma risulterà appetibile per chi appunto è ormai da anni abituato ai meccanismi di Twitter.

Per il momento, tuttavia, le differenze sono parecchie e così le limitazioni di Threads, che riempie il feed di contenuti che secondo l'algoritmo dovrebbero corrispondere ai nostri interessi (spoiler: spesso non è così), è privo di una scheda che raccolga i profili che seguiamo e presenta grosse mancanze per quanto concerne la ricerca.