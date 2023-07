Firesprite: i nuovi uffici sono pronti e si trasferisce, è il luogo di lavoro che tutti vorremmo?

Gli uffici di Firesprite

Un'area comune degli uffici di Firespriete

Il team spiega: "Situato proprio nel cuore del centro di Liverpool, lo spazio è stato arredato e progettato per riflettere le nostre ambizioni creative e i valori dello studio. Celebra la nostra cultura e i nostri successi ed è stato progettato per soddisfare le nostre esigenze tecniche e fisiche per la crescita futura."

"L'edificio stesso ha una ricca storia di creatività, ingegneria e conoscenza pionieristica per la nostra città, il che si allinea perfettamente con la nostra visione di fornire esperienze incredibili e all'avanguardia ai nostri giocatori! Fin dal 1800, lo spazio ha ospitato una biblioteca, un'azienda marittima, un museo e una sala stampa prima di diventare la sede del nostro studio. Nel nostro progetto abbiamo mantenuto un sottile accenno al significato dell'edificio per la nostra città, con il nostro spazio biblioteca e spunti al patrimonio marittimo negli arredi, nei mobili e nei dettagli originali grezzi in tutto il complesso".

"Le forme astratte, le luci in stile industriale e i materiali come le doghe di legno e le finiture in pietra sono un simbolo dell'innovazione di un tempo, mentre le forme geometriche e le decalcomanie riflettono il marchio Firesprite e la sua visione futura."

"Per offrire esperienze straordinarie ai giocatori di tutto il mondo, il nostro nuovo studio è stato sviluppato da zero ed è stato progettato per ospitare uno spazio collaborativo e unico che supporterà sia il lavoro in sede che quello a distanza. Inoltre, qui non è assolutamente tutto lavoro e niente divertimento, con le nostre aree di gioco, la sala giochi retrò, il tavolo da biliardo, le stazioni di ristoro, le aree di svago e i centri sociali!".

L'area relax degli uffici di Firesprite

Ricordiamo che Firesprite ha lavorato a Horizon: Call of the Mountain ed è al lavoro anche su un horror AAA (per degli annunci di lavoro) e a un reboot di Twisted Metal (per un rumor).