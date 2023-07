Mario Kart 8 Deluxe, trailer e data per il Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 5

In questo caso potremo affrontare il Trofeo Ciliegia per una gara nel Panorama di Los Angeles (da Mario Kart Tour), superare le distese sabbiose della Riserva Naturale (da Mario Kart: Super Circuit), ammirare le meraviglie acquatiche di Punta Koopa (da Mario Kart Wii) e cimentarci con le gare fantastiche fra gli Scorci di Vancouver (Mario Kart Tour).

Il Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe ha un trailer e una data di uscita: il DLC sarà disponibile a partire dal 12 luglio per i possessori del gioco e introdurrà otto percorsi addizionali, nonché tre personaggi extra.

Gli altri contenuti

Il Pacchetto 5 del Pass Contenuti Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe include inoltre il Trofeo Piuma, con due tracciati classici come Nave di Daisy (da Mario Kart: Double-Dash!!), l'Autostrada Lunare (Mario Kart Wii), le Alture di Atene (Mario Kart Tour) e il nuovissimo circuito Corsa in Bagno, tutti giocabili sia in locale che online.

Per quanto riguarda invece i personaggi, vedremo il roster del gioco arricchirsi con l'arrivo di Kamek (da Mario Kart Tour), Pipino Piranha (da Mario Kart: Double Dash!!) e Torcibruco (da Mario Kart 7).

Il Pacchetto 5 porterà il numero totale di tracciati di Mario Kart 8 Deluxe a quota ottantotto, ma entro la fine del 2023 verranno introdotti altri otto circuiti.