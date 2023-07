IO Interactive apre un nuovo team a Brighton: lavora al nuovo gioco di 007

IOI Brighton si unisce quindi ai team di Copenaghen, Malmö, Barcellona e Istanbul, portando la compagnia a un totale di cinque studios. Ricordiamo che IO Interactive è nota in quanto autore della più recente trilogia di Hitman. Dopo essere stata parte di Square Exix, IOI è diventata indipendente e ha acquisito i diritti su Hitman. Ha inoltre stretto una partnership per lo sviluppo di un gioco di 007.

Il messaggio completo di IO Interactive

La comunicazione ufficiale di IOI recita come segue.

"IO Interactive, lo sviluppatore ed editore indipendente di videogiochi meglio conosciuto per i franchise di Hitman e Freedom Fighters, annuncia oggi l'apertura di un nuovo studio a Brighton, nel Regno Unito."

"Il team di IOI Brighton è già operativo e si trova nel cuore di Brighton, sulla splendida costa meridionale dell'Inghilterra. La filosofia di sviluppo di IOI, che prevede di lavorare su qualsiasi progetto da qualsiasi studio, ci permette portare nel Regno Unito lo sviluppo di Project 007, la prima storia delle origini di James Bond."

"I nostri team appassionati di tutti gli studi IOI di Copenaghen, Malmö, Barcellona e Istanbul stanno dando sfogo alla loro creatività nell'iconico universo di James Bond e non vediamo l'ora di continuare a realizzare questo gioco ambizioso ed emozionante insieme al nuovo team di IOI Brighton."

"Insieme, tutti e cinque gli studi IOI contribuiscono in modo significativo agli ambiziosi sforzi di sviluppo e pubblicazione di tutti i giochi attualmente in fase di sviluppo: Project 007, Project Fantasy e HITMAN."

"IOI Brighton si trova nel centro di uno dei poli culturali e artistici del Regno Unito. Conosciuta per la sua bellissima spiaggia e l'iconico molo, Brighton abbina anche ottimo cibo e shopping a un'incredibile vita notturna e architettura, rendendola una scelta di spicco per il trasferimento nel Regno Unito."

"Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di aprire il nostro prossimo studio a Brighton, dove vediamo un enorme potenziale per espandere il nostro incredibile team e attrarre i migliori talenti dall'eccitante scena dello sviluppo del Regno Unito. Siamo ansiosi di espandere le nostre attività in nuovi lidi e crediamo che IOI Brighton sia una destinazione estremamente interessante per gli sviluppatori di tutti i tipi", ha dichiarato Hakan Abrak, CEO di IO Interactive."