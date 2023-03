Project 007 è una nuova storia delle origini di James Bond in videogioco, dice IO Interactive

Eurogamer.net ha avuto modo di intervistare Christian Elverdam di IO Interactive su Project 007, ovvero il nuovo gioco su 007 attualmente in sviluppo presso il team, il quale ha riferito che si tratterà di una nuova storia delle origini di James Bond, in forma di videogioco.

Con Hitman in pausa, il team si sta dedicando in gran parte a Project 007, un titolo su cui sta puntando molto e che rappresenta una sorta di realizzazione di un sogno. D'altra parte, anche la stessa possibilità di presentare un pitch su un videogioco di James Bond a Eon Productions e MGM era una cosa che pensavano irrealizzabile.

In pratica, dall'incontro con i produttori cinematografici, gli sviluppatori di IO Interactive hanno avuto il via libera per poter creare una propria versione videoludica di James Bond, legata alla tradizione ma non necessariamente riferita a un film. L'accordo consente al team di avere una grande libertà creativa, nella costruzione di un proprio personaggio.

Questo potrebbe dunque essere il primo 007 originale in ambito videoludico, cosa che comporta una grande responsabilità per IO Interactive e che si riflette nell'importanza del progetto e nelle dimensioni della produzione di Project 007.

"Stiamo facendo una storia delle origini, perché con la fiducia che ci hanno dato, abbiamo la possibilità di creare un James Bond videoludico, cosa che vediamo anche come un profondo omaggio alla nostra industria". L'idea dunque è che questo sia un James Bond come personaggio videoludico, non necessariamente collegato alle iterazioni cinematografiche.