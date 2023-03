Lost Eidolons su PS5 e Xbox Series X|S è previsto nel 2023

Ricompare Lost Eidolons, lo strategico a turni ad ambientazione fantasy medievale che è già disponibile su PC ma arriverà su PS5 e Xbox Series X|S più tardi, con lancio previsto per il 2023.

Il publisher PID Games e il team di sviluppo Ocean Drive Studio ha confermato che Lost Eidolons arriverà su PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023, anche se non c'è ancora una data precisa al riguardo. Il gioco, nel frattempo, è uscito su PC il 13 ottobre 2022 attraverso Steam, ma evidentemente ci vuole ancora un po' di tempo per ottimizzarlo su console.

Lost Eidolons è uno strategico a turni con elementi RPG caratterizzato da una narrazione piuttosto sviluppata e importante, mettendo in scena una guerra civile contro un impero tirannico. Nella storia seguiamo le avventure di un capitano mercenario, Eden, e della sua banda di alleati in un'epica saga di ribellione.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Lost Eidolons, che ovviamente riguarda la versione PC. Il gioco è caratterizzato da fasi narrative intervallate da una attenta fase di preparazione delle truppe da schierare in battaglia e dai combattimenti veri e propri, che si svolgono in maniera strategica a turni su una mappa a scacchiera.