Layers of Fear: un video gameplay di 11 minuti per il titolo horror di Bloober Team

Bloober Team oggi ha pubblicato un corposo video gameplay di 11 minuti dell'horror psicologico in prima persona Layers of Fear, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Layers of Fear non sarà un vero e proprio terzo capitolo della serie di Bloober Team, ma piuttosto una sorta di remake/collection realizzato in Unreal Engine 5 che include i primi due giochi e rispettivi DLC, inclusa una storia completamente inedita. Anche dal punto di vista del gameplay sono state parte delle meccaniche dei giochi originali e introduce diverse novità.

Layers of Fear sarà disponibile durante il mese di giugno 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Giusto pochi minuti fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine l'anteprima di Layers of Fear, in cui Aligi Comandini afferma:

"Layers of Fear è il titolo che ha messo Bloober Team sotto ai riflettori e non sorprende che ora i suoi creatori vogliano chiudere il cerchio con una sorta di grosso remake collettivo capace di perfezionare la serie nel suo complesso. Questa squadra di sviluppatori è cresciuta molto negli anni, e chissà che, tornando alle origini, non riescano a creare un'esperienza ancor più inquietante e ricca di atmosfera di quella che li ha per certi versi lanciati. Lo scopriremo a breve."