The Last of Us, stagione 1: Blu Ray e DVD in preordine su Amazon Italia, vediamo le edizioni

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare il preordine del Blu Ray e del DVD della prima stagione della serie TV di The Last of Us in versione italiana. Il prezzo è 40.55€ per il DVD, 49.90€ per il Blu Ray e 59.90€ per il Blu Ray con Steelbook. La data di uscita è per ora fissata al 31 dicembre 2023, ma si tratta probabilmente di una data segnaposto in attesa dell'annuncio ufficiale della data di uscita. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Il prezzo che sarà pagato al momento della spedizione sarà quello più basso apparso sulla piattaforma tra il momento del preordine e il momento della spedizione. In caso di abbassamento di prezzo o di sconti, non sarà necessario eseguire alcuna operazione.

La prima stagione di The Last of Us si è da poco conclusa. La storia segue le vicende di Joel ed Ellie: i due devono sopravvivere durante un viaggio all'interno di quel che resta degli Stati Uniti, dopo un'apocalisse causata da creature simil-zombie, ovvero degli umani infettati da un fungo, il Cordyceps. La prima stagione si basa sulla trama del videogioco The Last of Us Parte I.