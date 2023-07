Classifica giapponese, Master Detective Archives: RAIN CODE batte Final Fantasy 16

Master Detective Archives: RAIN CODE ha debuttato al primo posto nella classifica giapponese, superando Final Fantasy 16 mentre Nintendo Switch continua a macinare vendite impressionanti: il traguardo dei 30 milioni di unità nel solo mercato nipponico è a portata di mano.

[NSW] Master Detective Archives: RAIN CODE - 55,339 (New) [PS5] Final Fantasy 16 - 37,763 (373,790) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 26,089 (1,723,314) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10,244 (5,354,788) [NSW] Ghost Trick: Detective Fantasma - 8,373 (New) [NSW] 9 R.I.P. - 8,080 (New) [NSW] Minecraft - 7,241 (3,178,847) [NSW] Nintendo Switch Sports - 6,925 (1,114,248) [NSW] Tokyo Xanadu eX+ - 5,845 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 5,341 (5,225,169)

Non fosse per il secondo posto di Final Fantasy 16, la top 10 sarebbe dominio esclusivo di Nintendo Switch: un trend che va avanti da parecchio e che a giugno ha visto la console vendere 380.000 unità, facendo segnare un +68% su base annua.

Fra le new entry segnaliamo Ghost Trick: Detective Fantasma in quinta posizione: un buon risultato per la remaster del classico Capcom, sebbene in numeri assoluti il confronto con il podio sia spietato.