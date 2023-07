Nintendo Switch: vendite per 380.000 unità a giugno 2023 in Giappone, +68% su base annua

Nintendo Switch ha totalizzato vendite per 380.000 unità a giugno 2023 in Giappone, facendo segnare un incremento del 68% su base annua e registrando il miglior giugno di sempre per la console.

Come abbiamo visto nelle ultime classifiche giapponesi, Nintendo Switch è la piattaforma più venduta si avvicina in patria all'importante traguardo dei 30 milioni di pezzi venduti, sebbene sia disponibile sul mercato da ormai oltre sei anni.