Nintendo Switch 2: un team spagnolo ha ricevuto il kit di sviluppo, dice un leaker

Divenuto il gioco più venduto nella storia della serie Nintendo, Metroid Dread ha senza dubbio consolidato i rapporti fra l'azienda nipponica e MercurySteam , e infatti tutte le ipotesi puntano allo studio noto anche e soprattutto per Castlevania: Lords of Shadow.

Come sottolineato da Nash Weedle, la consegna del kit di sviluppo di Nintendo Switch a uno studio third party ha un significato preciso in termini di tempistiche, visto che i team interni avranno senz'altro avuto già ampiamente accesso a questi strumenti per preparare l'eventuale line-up di lancio della console.

Caratterizzata probabilmente da una potenza simile a PS4 e Xbox One, Nintendo Switch 2 si avvicina insomma a grandi passi e già sappiamo che verrà prodotta in abbondanza per evitare i bagarini che hanno tristemente condizionato il lancio di PS5 e Xbox Series X|S.