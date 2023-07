Payday 3 avrà un'atmosfera da film hollywoodiano, dicono gli autori

Payday 3 punterà ad avere un'atmosfera da film hollywoodiano, di quelli appunto con scontri a fuoco e colpi in banca: a rivelarlo è stato il brand director, Almir Listo, nel corso di una recente intervista.

Presentato all'Xbox Games Showcase con trailer e data di uscita, Payday 3 cercherà di consolidare tutti i meccanismi che hanno costruito il successo del franchise, con l'intenzione stavolta di conferire all'esperienza un taglio fortemente cinematografico.

"C'è un termine che abbiamo coniato mentre lavoravamo al gioco, ed è Hollywood Heist", ha spiegato Listo. "Vogliamo emulare il feeling di quando si guarda un heist movie o uno show televisivo: che si tratti di Heat e dei grandi scontri fra le strade di Los Angeles o di Ocean's Eleven e di andare dentro e fuori da una banca senza essere visti."

"Per Payday 3 ci siamo chiesti dove saremmo andati", ha continuato il director. "Come si vive una carriera da criminale? Come rappresentarla nel mondo reale? Come ci si comporta? Cosa fai quando sei un personaggio del genere?"