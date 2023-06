Payday 3, abbiamo provato l'atteso seguito di uno degli sparatutto online più amati di sempre

Lo studio deve moltissimo al franchise, e da questo punto di vista non sorprende che adesso tutte le sue energie siano rivolte al terzo capitolo, in arrivo sul mercato dopo lo straordinario risultato raccolto da Payday 2. Parliamo di uno degli sparatutto più amati del panorama PC, un titolo in grado di rimanere saldamente ancorato alle prime posizioni delle classifiche di Steam a 10 anni dal lancio, e con alle spalle una community sconfinata, la più grande in assoluto sulla piattaforma di Valve, con 8,6 milioni di giocatori. Nello sviluppo di un nuovo sparatutto capace di replicare questo straordinario successo, Starbreeze ha scelto di ripartire dai suoi fan e, ansiosa di mostrarci la sua nuova creatura, ci ha invitato a raggiungerli a Stoccolma per darci modo di provare per la prima volta Payday 3 .

Facendo quattro passi tra i corridoi della sede di Starbreeze Studios , nascosta al quinto piano di un elegante palazzo nel centro di Stoccolma, è facile percepire la pace e la tranquillità in cui è adesso immersa l'azienda, sebbene siano ancora tangibili, nelle parole e negli occhi di chi ha lavorato qui per molto tempo, le cicatrici della sanguinosa ristrutturazione finanziaria che nel 2019 salvò lo studio a qualche centimetro dal baratro del fallimento. In quel contesto di forte incertezza economica, la compagnia svedese dovette affrontare dolorosi sacrifici, smobilitando intere aree della società e rinunciando a circa il 25% del suo organico, ma un ruolo decisivo nel trainare Starbreeze fuori da quella difficilissima situazione lo ebbe Payday 2 , l'heist game capace di generare, da solo, la maggior parte delle entrate in bilancio.

Gettando le basi di un nuovo sparatutto che ha come obiettivo quello di bissare i risultati stellari del suo predecessore, Starbreeze ha pensato innanzitutto di andare nella direzione della sua community , a cui come dicevamo l'azienda deve buona parte della sua sopravvivenza. Lo studio, da un lato, aveva la possibilità di proporre un terzo capitolo in grado di rivoluzionare la serie, evolvendone gli elementi per portarla su tutt'altra scala, magari inserendo quell'elemento open world su cui ci siamo trovati a speculare in passato. Dall'altra parte, il franchise poggia su di un'enorme base di appassionati che avrebbe potuto rimanere inevitabilmente delusa dalle alterazioni apportate all'identità del gioco.

Le novità del terzo capitolo

Payday 3 comprenderà ben 12 colpi, ispirati ai grandi classici del genere degli heist game

Con questo obiettivo in mente, non sorprende allora che il nuovo capitolo sia segnato da un piccolo pacchetto d'aggiornamento che non stravolge la natura del franchise, ma che aggiunge semplicemente nuove meccaniche alla rodatissima formula capace di proiettare il secondo capitolo verso le stelle. Un colpo segue lo stesso programma di sempre, si apre con una fase di studio e finisce spesso con una violenta sparatoria contro le forze dell'ordine, ma questa volta i rapinatori potranno contare su un sistema nuovo di zecca dedicato alla gestione degli ostaggi che, proprio come in un film con Jason Statham, rappresentano ora una vera e propria risorsa che i criminali dovranno gestire nel corso di una partita. I giocatori, durante la nuova fase di negoziazione, potranno infatti liberare un ostaggio per ottenere un po' di tempo tra un assalto della polizia e l'altro, ma anche scambiarlo per ricevere munizioni o kit medici. L'intera meccanica non è profonda quanto avremmo voluto dato che si presta bene al gameplay ma non possiede alcun valore ruolistico, tuttavia siamo certi si possa trattare di una validissima aggiunta, nella ricerca di quell'elemento cinematografico da sempre inseguito dal team di sviluppo.

L'altra novità sostanziale riguarda la rinnovata importanza assunta dalla furtività, considerato che adesso interi colpi potranno essere portati a casa senza far scattare nemmeno un allarme. Durante la nostra prova ne abbiamo affrontati due, e ci hanno dato modo di comprendere come la lista delle rapine, 12 al lancio, potrà offrire un buon grado di varietà alla community. La prima, infatti, non è stata altro che un classico assalto a una piccola filiale bancaria di New York, in cui la strategia ha lasciato rapidamente il passo ai proiettili. Nel secondo colpo, al contrario, l'obiettivo è stato quello di rapinare una galleria d'arte piena di avanzatissimi sistemi d'allarme e, se da un lato avevamo comunque la possibilità di scegliere un approccio violento ed entrare ad armi spianate, l'abbiamo invece affrontato scivolando nei condotti d'aerazione ed eliminando una dopo l'altra le guardie e le telecamere, senza che nessuno si accorgesse di noi.

Quest'esperienza di gioco, calibrata paradossalmente sui contorni di un film come Ocean's Eleven e lontanissima dalle atmosfere alla Heat che hanno da sempre ispirato il franchise, è stata sorprendentemente più soddisfacente della rapina in banca e non vediamo l'ora di scoprire cosa saranno stati in grado d'inventare gli sviluppatori, in merito alle possibilità di stealth negli altri colpi.

Il secondo colpo giocato durante l'hands-on di Payday 3 si ambientava in una galleria d'arte piena di avanzatissimi sistemi d'allarme

In generale, tutta quella fase in cui non si indossa la maschera è stata ampliata e rifinita, anche grazie ad alcune modifiche all'intelligenza artificiale dei civili, che ora saranno più coerenti con le circostanze che si troveranno a vivere. In aggiunta, l'elemento stealth ha portato lo studio a modificare gli schemi di comportamento delle guardie, che si metteranno alla ricerca dei criminali senza necessariamente dare l'allarme, dopo aver notato qualcosa di strano come una telecamera disattivata o un richiamo radio a cui un collega non ha risposto. Ecco, se dopo diverse ore trascorse in compagnia di Payday 3 la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un'evoluzione diretta del secondo capitolo, l'unica cosa che ci sentiamo di rimandare a settembre è un giudizio sulla bontà dell'IA in queste fasi stealth, che non ci è sembrata sempre reattiva ai nostri stimoli.