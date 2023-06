Final Fantasy 16 include un easter egg dedicato a Final Fantasy 9: eccone il video

Final Fantasy 16, al pari di ogni altro capitolo delle saga, è un nuovo gioco indipendente che ricrea la "fantasia finale" a modo proprio, riprendendone la mitologia e alcuni dettagli, ma seguendo sempre la propria strada. Ovviamente questo non significa che tagli completamente con il passato e che lo abbia dimenticato. All'interno del gioco è anche presente, ad esempio, un easter egg dedicato a Final Fantasy 9.

Precisamente parliamo di uno spaventapasseri che ha visibilmente la forma di Vivi, personaggio di Final Fantasy 9 che veste il ruolo di mago nero. Si tratta di uno degli eroi principali del gioco, con una storia alquanto drammatica alle spalle. Vivi appare anche in molti altri giochi, ad esempio in Kingdom Hearts 2 e ovviamente in vari spin-off della saga di Final Fantasy. La versione di Final Fantasy 16 ha però un che di triste, visto che è uno spaventapasseri inanimato.

Il design di questo spaventapasseri è chiaro e, inoltre, l'easter egg è stato confermato da PlayStation. Qui sotto potete vedere un video dedicato dove non si cita direttamente Vivi o Final Fantasy 9, ma tramite YouTube PlayStation ha caricato lo stesso filmato con però un titolo più diretto che non lascia adito a dubbi.

Cosa ne pensate di questa citazione? Vivi di Final Fantasy 9 è un personaggio che amate, oppure avete preferito molti altri eroi della saga di Square Enix?

Vi lasciamo infine alla nostra guida completa di Final Fantasy 16, aggiornata continuamente.