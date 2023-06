The Witcher, Stagione 3: Henry Cavill se ne andrà a testa alta, per il produttore esecutivo

La Stagione 3 della serie TV di Netflix The Witcher è quasi arrivata e questo significa una sola cosa: è l'ultima occasione di vedere Henry Cavill nei panni di Geralt. In occasione di questo "addio", il produttore esecutivo Steve Gaub ha detto cosa ne pensa del finale di Cavill (che sarà sostituito da Liam Hemsworth).

"È una stagione molto forte per Henry, un grande finale per il ruolo di Geralt", ha dichiarato il produttore esecutivo a Yahoo! Entertainment. "Penso che la cosa più importante per noi fosse assicurarci che fosse molto orgoglioso di quelle ultime [scene], invariabilmente gli ultimi momenti sono quelli con cui lasci il pubblico, e questi ultimi due episodi sono molto forti per lui".

"Penso che se ne sia andato a testa alta e che abbia passato le redini come molti franchise finiscono per fare, passando un personaggio principale da un attore a un altro, e saremo in ottime mani con Liam".

Henry Cavill a sinistra, Liam Hemsworth a destra

Il produttore esecutivo Tomek Baginski ha anche fatto qualche anticipazione su come Hemsworth prenderà le redini del Lupo Bianco nella quarta stagione. "Abbiamo un piano molto, molto buono per introdurre il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam", ha aggiunto alla pubblicazione. "Non mi addentro in queste idee perché sarebbe un enorme spoiler, [ma] è anche molto, molto vicino alle idee che sono profondamente radicate nei libri, specialmente nel quinto libro".

Il quinto libro della saga di Geralt di Rivia è "La signora del lago". Non vogliamo fare spoiler, ovviamente, ma i lettori sapranno quale parte del viaggio di Ciri inizia in tale fase. La quarta stagione è comunque lontana e per il momento conviene preoccuparsi solo della qualità della terza. A questo riguardo, ecco un video dietro le quinte per la serie Netflix con Henry Cavill.