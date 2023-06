The Witcher, Stagione 3: video dietro le quinte per la serie Netflix con Henry Cavill

IGN ha pubblicato un interessante video dietro le quinte dedicato alla Stagione 3 di The Witcher, la serie Netflix con Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan che sarà disponibile con i nuovi episodi dal 29 giugno.

Alcune ore fa abbiamo visto Henry Cavill salutare la serie The Witcher e ringraziare le altre star del cast visto che, come sappiamo, la terza stagione sarà l'ultima in cui l'attore inglese interpreterà il ruolo di Geralt di Rivia.

Non si parla tuttavia di questo nel filmato, che ci introduce agli eventi in arrivo raccontando in particolare di come il rapporto fra Geralt e Ciri si sia sviluppato, dopo il duro allenamento a cui la principessa è stata sottoposta.

Freya Allan ha parlato di questo aspetto dell'esperienza e di come non vedesse l'ora di potersi cimentare con coreografie di combattimento insieme a Henry Cavill, mettendo in scena la capacità dei due personaggi di collaborare e coordinarsi contro qualsiasi avversario.

Come già riportato, la Stagione 3 di The Witcher sarà divisa in due parti: la seconda mandata di episodi sarà disponibile dal 27 luglio.