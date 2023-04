The Witcher Stagione 3, data di uscita e teaser trailer: sarà divisa in due parti

La Stagione 3 di The Witcher arriverà su Netflix in due parti, è stato annunciato dalla piattaforma di streaming. I primi cinque episodi saranno pubblicati il 29 giugno, mentre gli ultimi tre arriveranno il 27 luglio. Inoltre, è stato condiviso un teaser trailer che potete vedere poco sotto nel tweet ufficiale.

Il teaser trailer di The Witcher Stagione 3 ci mostra Geralt che entra in quello che sembra un edificio e beve una sua classica pozione alchemica: lo strigo si prepara ad affrontare un nemico sullo sfondo. Considerando la frase che pronuncia in tale sezione (Per la prima volta comprendo la paura), potrebbe trattarsi di un certo scontro in una certa torre (non aggiungiamo altro per non fare spoiler) che i lettori conoscono bene.

Successivamente vediamo Ciri galoppare inseguita dalla Caccia Selvaggia. A seguire vediamo Aretuza, la scuola delle maghe, e una serie di sequenze molto rapide che mostrano volti noti come Yennefer e Ranuncolo. Il trailer di The Witcher Stagione 3 finisce con le due date di uscita.

La descrizione ufficiale della Stagione 3 di The Witcher recita: "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt aiuta Ciri a nascondersi, deciso a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla", si legge nella sinossi ufficiale della trama.

"Affidata con l'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperano di scoprire di più sui poteri inespressi della ragazza; invece, scoprono di essere approdati in un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento".

Inoltre, la Stagione 3 avrà un nuovo antagonista proveniente dai libri, per un report.