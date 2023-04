The Witcher, serie TV: la Stagione 3 avrà un nuovo antagonista proveniente dai libri, per un report

I fan della serie TV di The Witcher stanno attendendo l'arrivo della stagione 3 e ora un nuovo report del sito Redanian Intelligence ci dà alcune indicazioni su chi potrebbe essere il nuovo antagonista (o uno degli antagonisti), che proviene direttamente dai romanzi. La fonte ha anche rivelato chi sarebbe l'attore di tale personaggio. Ovviamente per poter dare più informazioni dovremo fare degli spoiler legati al romanzo, quindi se non volete anticipazioni non proseguite.

Ricordiamo anche che Redanian Intelligence è un sito dedicato alla saga di The Witcher e che ha più volte condiviso report corretti sulla serie TV, soprattutto per quanto riguarda gli attori coinvolti.

Secondo quanto indicato, l'antagonista presente nella stagione 3 di The Witcher è Ralf Blunden, noto anche come Il Professore. Sarà interpretato da Sunny Patel, di cui potete vedere una fotografia poco sotto. Patel è noto soprattutto come attore e doppiatore a livello videoludico, in quanto ha lavorato per Vox Machinae (gioco VR) e Warhammer 40.000: Inquisitor.

Sunny Patel

Il Professore, invece, è un avversario che Geralt affronta nel secondo romanzo della serie, Il Tempo della Guerra. Si tratta di un assassino che, insieme alla propria gang, viene assoldato per cercare Ciri e Yennefer. Si tratta però di un personaggio abbastanza secondario e che non mette seriamente in difficoltà il nostro protagonista, quindi - a meno di netti rimaneggiamenti della trama - è credibile che non sia l'antagonista principale della terza stagione di The Witcher. Secondo la fonte, infatti, apparirà almeno nei primi episodi, quindi è possibile che serva solo per introdurre gli eventi e, una volta eliminato, dia spazio per il vero burattinaio, che i lettori dei romanzi conoscono bene.

Non abbiamo quindi grandi certezze e ricordiamo che, pur vero che la fonte è credibile, si tratta solo di un report, non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere nuovi annunci a riguardo prima di avere certezze. L'unica certezza è che la stagione 3 di The Witcher sarà l'ultima con Henry Cavill.

Chiunque abbia già giocato The Witcher 3 sa più o meno come andranno le cose nella serie TV. Parlando del gioco, gli sviluppatori hanno spiegato dopo anni perché hanno ucciso quel personaggio.