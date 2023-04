Game Pass non è negativo per le vendite, al contrario le aiuta per i creatori di EVERSPACE 2

Secondo lo sviluppatore di EVERSPACE 2, ROCKFISH Games, PC Game Pass non influisce negativamente sulle vendite dei giochi, al contrario le aiuta.

Durante la conferenza Reboot Develop Blue a Dubrovnik, l'amministratore delegato di ROCKFISH Games Michael Schade ha parlato del finanziamento e della vendita di EVERSPACE 2. Inoltre, ha condiviso alcune statistiche sull'accesso anticipato del gioco.

L'amministratore delegato dello sviluppatore ed editore indie New Blood Interactive ha condiviso su Twitter alcuni dettagli interessanti e alcune diapositive (supponiamo riservate) della presentazione di Michael Schade. Una delle diapositive conteneva informazioni sul numero di copie vendute di EVERSPACE 2 dal 1° aprile 2021 al 31 gennaio 2023. Inoltre, Schade ha affermato che PC Game Pass non ha avuto un impatto negativo sulle vendite di EVERSPACE 2, anzi, le vendite sono aumentate.

Inoltre, secondo quanto indicato, Schade ha affermato che proporre un accesso anticipato con un prezzo alto aiuta ad attrarre giocatori maggiormente interessati al gioco e che continueranno a giocare, cosa ovviamente importante per un titolo che mira a evolversi nel corso di mesi e anni. Inoltre, ha aggiunto che essere aggiunti alle Liste dei desideri di Steam non assicura vendite come in passato e, infine, ritiene che i periodi di offerte stagionali di Steam non sono più poi così importanti.

Ovviamente tutto questo fa riferimento a EVERSPACE 2 e pur essendo un importante esempio non basta per tracciare un quadro generale della situazione e del successo di Game Pass.

Microsoft afferma inoltre che Xbox Game Pass ha valore per la varietà e profondità del catalogo, non per le grandi esclusive.