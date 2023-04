Xbox Game Pass ha valore per la varietà e profondità del catalogo, non per le grandi esclusive

Con la potenziale acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, Xbox Game Pass potrebbe arrivare a proporre alcuni giochi di altissimo calibro come Call of Duty e Diablo all'interno del proprio catalogo. Secondo Sarah Bond, Corporate VP di Xbox, il vero valore di Game Pass non è definito da una singola acquisizione o da un paio di giochi di alto livello, ma dalla profondità e dall'ampiezza del catalogo nel suo complesso.

"Siamo stati molto chiari sul nostro impegno a far sì che il nostro catalogo di giochi first-party venga pubblicato su Game Pass al lancio. Sappiamo che la gente apprezza molto questo aspetto, ma la questione è legata anche alla varietà dei contenuti. Non si tratta di un'unica acquisizione. Si tratta della profondità e dell'ampiezza del catalogo, dai grandi giochi tripla A ai titoli indie e alle gemme nascoste. È proprio questo che rende Game Pass davvero prezioso", ha affermato Bond in un'intervista con Rolling Stones.

Bond ha parlato anche del modo in cui Game Pass influenza lo sviluppo dei giochi, affermando: "Game Pass è un'opzione per gli sviluppatori. Una cosa di cui parliamo molto internamente, ma che mi sono sforzata di condividere di più all'esterno, è che il modello di business associato a un gioco ha un legame endemico con la natura del gameplay. Investiamo molto tempo su come introdurre una maggiore varietà di modelli di business, come creare più opzioni. Parliamo molto di Game Pass perché l'abbonamento è la più recente modalità di accedere ai giochi alla quale ci siamo approcciati: c'è il pay-to-play, poi c'è stato il free-to-play e infine abbiamo introdotto Game Pass."

"Abbiamo parlato di come stiamo sperimentando altri modelli, ad esempio cosa significa per la pubblicità nei giochi, che è più diffusa nel mobile: ci sono modelli che funzionano bene nel PC e nelle console? Ci sono altri modelli che prevedono giochi a tempo e cose del genere? Fornire ai creatori opzioni e possibilità di scelta consente loro di sperimentare e fare ciò che preferiscono, e di creare esperienze più coinvolgenti e creative senza doversi adattare a un singolo formato."

Bond ha anche commentato la combinazione di annuncio e immediata pubblicazione utilizzata per Hi-Fi Rush, con risultati più che positivi. Questo però non significa che verrà ripetuta a breve: Xbox Game Studios continuerà con la sua politica del "giudichiamo caso per caso".

Per quanto riguarda maggio 2023, invece, 6 giochi sono già confermati per Xbox Game Pass.