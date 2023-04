Xbox Game Pass, maggio 2023: 6 giochi sono già confermati in arrivo il mese prossimo

Xbox Game Pass prosegue il suo percorso e anche per maggio 2023 possiamo aspettarci diverse novità interessanti, con 6 giochi già confermati in arrivo per il mese prossimo nel catalogo del servizio, ma che rappresentano solo una parte di quelli che verranno aggiunti nelle prossime settimane.

Si tratta chiaramente di una lista parziale, perché la maggior parte dei giochi del mese verranno poi svelati con gli annunci ufficiali di Microsoft sulle varie mandate nel catalogo, ma intanto possiamo già avere un'idea di alcuni dei prossimi arrivi confermati già da tempo, vediamo di cosa si tratta:

Redfall - 2 maggio

Ravenlok - 4 maggio

Fuga: Melodies Of Steel 2 - 11 maggio

Amnesia: The Bunker - 23 maggio

Railway Empire 2 - 25 maggio

Farworld Pioneers - 30 maggio

I primi due, come abbiamo visto, verranno probabilmente inseriti nel prossimo annuncio sui giochi di fine aprile e inizio maggio 2023 che dovrebbe arrivare questa settimana, forse già domani, 18 aprile 2023.

Redfall è chiaramente il titolo di maggior rilievo per il mese in arrivo, ma non mancano anche altri giochi di interesse a maggio, come anche Amnesia: The Bunker. Bisogna peraltro ricordare come questi siano solo una piccola parte dei titoli previsti, ovvero quelli la cui uscita era già stata resa nota nei mesi scorsi, dunque attendiamo gli annunci ufficiali di Microsoft.