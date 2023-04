Diablo 4: 60 FPS confermati sia per Xbox Series X che per Xbox Series S

Diablo 4 andrà a 60 FPS sull'ultima generazione di console Xbox. Precisamente, sia su Xbox Series X che su Xbox Series S, il gioco di Blizzard proporrà i 60 frame per secondo, con però ovviamente una diversa risoluzione: la console maggiore proporrà i 4K, mentre la sorella minore si fermerà a 1080p.

L'informazione arriva da Rod Fergusson, ovvero il Game Director di Diablo 4. Fergusson ha condiviso queste informazioni tramite l'Official Xbox Podcast. Questo ovviamente significa anche che non ha potuto dare conferme per altre versioni, anche se ci aspettiamo che PS5 non si allontani particolarmente dalle prestazioni promesse per Xbox Series X.

Ci sono invece più dubbi sulle versione di vecchia generazione, ovvero la famiglia di console Xbox One e PS4 / PS4 Pro. Probabilmente dovremo attendere per avere conferme sulle prestazioni della versione finale del gioco in prossimità dell'uscita, ovvero il 6 giugno 2023.

I 60 FPS su Xbox Series sono una buona conferma, magari data per scontata da molti giocatori, ma comunque positiva. Dopotutto, abbiamo da poco scoperto che Redfall si fermerà a 30 FPS al lancio (ma non è l'unico problema secondo alcuni), in attesa di una patch che introduca una modalità prestazioni per i 60 FPS. Se anche Diablo 4 avesse fatto lo stesso, probabilmente ci sarebbe stato ancora più rumore visto quanto il gioco è atteso.

Diteci, il frame rate per voi è fondamentale in Diablo 4, oppure su PC darete priorità alla qualità grafica e alla risoluzione anche a scapito di perdere un po' di FPS?

Vi lasciamo infine a un trailer presenta i contenuti e le attività dell'endgame di Diablo 4.