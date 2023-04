Diablo 4: un trailer presenta i contenuti e le attività dell'endgame

Diablo 4 è protagonista oggi di un un nuovo trailer, dove gli sviluppatori di Blizzard ci parlando dell'endgame, ovvero dell'insieme di attività e contenuti che attendono i giocatori dopo aver visto i titoli di coda.

Il team della casa di Irvine promette che ci saranno tante attività da sbloccare dopo aver concluso la storia principale. Tra questi ci sono i "Livelli del Mondo", dei tier che aumentano la difficoltà e le ricompense ottenute.

Una volta raggiunto il livello massimo inoltre sarà possibile accrescere ulteriormente il potere del vostro personaggio grazie al "sistema d'Eccellenza", che permette di potenziare ulteriormente le abilità con opzioni praticamente infinite di personalizzazione. Il Codex del Potere invece permette di migliorare le caratteristiche grazie agli aspetti che sbloccherete completando le spedizioni.

Se siete in cerca di sfide potrete affrontare le oltre 120 "Spedizioni da Incubo" disponibili al lancio, dungeon già affrontati in precedenza ma con un livello di difficoltà maggiore grazie a dei sigilli che alterano il gameplay e la forza dei nemici. Ad esempio, uno dei modificatori è il Portale degli Inferi che evoca in campo mostri esterni al dungeon, rendendo la spedizione imprevedibile.

I "Campi dell'Odio" invece sono delle aree dove la presenza di Lilith è più forte e dove potrete ottenere dei frammenti da purificare, che si possono scambiare con varie ricompense, sempra a patto di sconfiggere gli altri giocatori che come voi vogliono mettere le mani su questo bottino.

Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4. Ecco date e orari ufficiali dell'apertura dei server e dell'inizio dell'accesso anticipato.