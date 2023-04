Diablo 4: date e orari ufficiali di lancio e accesso anticipato svelati da Blizzard

Tramite un post su Twitter, Mike Ybarra, il presidente di Blizzard, ha svelato date e orari ufficiali dell'apertura dei server globali di Diablo 4 e dell'inizio dell'accesso anticipato per gli acquirenti della Deluxe Edition e la Ultimate Edition del gioco.

Per quanto riguarda l'early access, i giocatori in Italia potranno iniziare a giocare a Diablo 4 a partire dalle 01:00 italiane del 2 giugno 2023 (Ybarra parla di 00:00 per l'Europa, ma si riferisce al fuso orario inglese, che è avanti di un'ora rispetto al nostro ndr). Vi ricordiamo che l'accesso anticipato di 72 ore è un bonus esclusivo riservato a chi acquista la Deluxe o la Ultimate Edition

Per l'apertura dei server globali di Diablo 4 invece l'appuntamento è fissato alle 01:00 del fuso orario italiano del 6 giugno 2023. Per il momento invece non sono stati condivisi dettagli riguardo al preload su PC e console, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.

Giusto pochi giorni fa, Microsoft ha anche presentato il bundle ufficiale di Xbox Series X con Diablo 4, mentre Blizzard ha svelato che la recente beta è stata quella con maggiore affluenza di sempre nella storia della serie.