Xbox Series X, il bundle con Diablo 4 annunciato ufficialmente da Microsoft

Microsoft ha annunciato ufficialmente il bundle di Xbox Series X con Diablo 4, confermando le voci che circolavano da un paio di giorni ma che sembravano ruotare attorno a una possibile edizione limitata della console, piuttosto che a una semplice vendita abbinata.

Disponibile al prezzo di 559 dollari in concomitanza con l'uscita di Diablo 4, il prossimo 6 giugno, il bundle includerà la console Microsoft e una copia del titolo Blizzard (con ogni probabilità in formato digitale), nonché una serie di oggetti in-game, a partire dalla Light-Bearer Mount con Caparison of Faith Mount Armor.

Come detto, il leak della Xbox Series X: Diablo 4 Edition faceva pensare a un'edizione limitata della piattaforma con personalizzazioni estetiche, visto che la parola "bundle" non compariva nella descrizione trafugata del prodotto, ma a quanto pare le cose stanno diversamente.

Nel frattempo vanno avanti le procedure in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, che secondo Michael Pachter verrà approvata dalla FTC ad aprile e che ha appena ricevuto il via libera dalla commissione antitrust giapponese.