Epic Games Store, gioco gratis del 6 aprile 2023 annunciato ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quale sarà il gioco gratis disponibile per gli utenti della piattaforma a partire dal 6 aprile 2023: si tratta della Enhanced Edition di Dying Light, l'action survival in prima persona con gli zombie sviluppato da Techland.

Più che una sorpresa, in questo caso si tratta di una conferma: il gioco gratis della settimana prossima è stato svelato in anticipo da un leak del solito billbil-kun, che anche stavolta si è rivelato terribilmente affidabile. Nel frattempo, sono disponibili per il download i giochi gratis di oggi, 30 marzo 2023.

Torniamo però a Dying Light: Enhanced Edition, un pacchetto particolarmente ricco in quanto include non solo la campagna di base del gioco, che già di per sé garantisce decine di ore di divertimento, ma anche la corposa espansione The Following.

Quest'ultima aggiunge ulteriori elementi all'appassionante storia dell'agente Kyle Crane, inviato a Harran nel tentativo di arginare l'infezione che sta trasformando gli abitanti della città in non-morti, introducendo uno scenario inedito e la possibilità di utilizzare un veloce veicolo per spostarsi al suo interno, la buggy.

Ulteriori dettagli, come da tradizione, li trovate nella nostra recensione di Dying Light e nella nostra recensione di Dying Light: The Following.