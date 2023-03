Epic Games Store: il gioco gratis del 6 aprile svelato in anticipo da un leak?

Il prossimo gioco gratis che verrà regalato da Epic Games Store la settimana prossima, a partire dal 6 aprile, potrebbe essere stato svelato in anticipo da un leak che possiamo considerare decisamente affidabile: si tratterebbe di Dying Light: Enhanced Edition.

La fonte dell'informazione è Billbil-kun, leaker che ha un impressionante curriculum di previsioni tutte azzeccate, concentrate solitamente su anticipazioni riguardanti offerte tra PlayStation Plus, Epic Games Store e altri servizi del genere, dunque possiamo considerarlo molto affidabile, tanto da prendere quasi per certa la questione.



Come riferito nel tweet riportato qui sopra, Dying Light: Enhanced Edition dovrebbe essere dunque il gioco gratis (o uno dei giochi gratis) offerto da Epic Games Store per la prossima settimana, dal 6 al 13 aprile 2023. Si tratta di un'ottima offerta, considerando la qualità del gioco Techland.

Oltre a una rielaborazione generale di Dying Light con sostanziosi miglioramenti grafici e altri upgrade effettuati all'originale, l'Enhanced Edition contiene anche tutti i contenuti usciti post-lancio per il primo capitolo della serie, compresa la maxi-espansione The Following, che ha notevolmente ampliato il mondo di gioco.

Dying Light è un action in prima persona con elementi survival horror, che ci vede impegnati in varie missioni all'interno di un ampio open world popolato da infetti che richiamano la tradizione degli zombie, sebbene con caratteristiche anche differenti. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, insieme al rilascio del gioco gratis di Epic Games Store previsto per il 30 marzo 2023, ovvero Tunche.