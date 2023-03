Netflix starebbe testando dei giochi per la TV da giocare usando lo smartphone come controller

Netflix starebbe testando dei giochi per la televisione, giocabili usando gli smartphone come controller. A scoprirlo è stato lo sviluppatore Steve Moser che ha trovato dei riferimenti in merito nel codice dell'applicazione di Netflix.

Stando alla sua scoperta, nel codice ci sarebbero riferimenti allo giocare sulla televisione e allo smartphone usato come controller per giocarci. Una delle righe del codice dice apertamente:

"Un gioco sulla tua TV necessita di un controller per essere giocato. Vuoi usare questo telefono come controller?"

Moser è lo stesso che aveva scoperto dettagli sul piano economico di Netflix basato sulle pubblicità, ossia che non avrebbe permesso il download dei contenuti per vederli offline.

Netflix ha lanciato la sua linea di videogiochi su Android, iPhone e iPad nel 2021. Si tratta di un servizio compreso nell'abbonamento principale, che consente di scaricare giochi gratis e senza ulteriori forme di monetizzazione dall'App Store e da Google Play.

Rimane da capire come Netflix pensi di implementare questi titoli giocabili in TV e che tipo di esperienza proporrà. L'anno scorso, Mike Verdu, il VP di Netflix, aveva dichiarato che la compagnia sta esplorando l'opzione del cloud gaming e che vuole lanciare più che dei casual game per la televisione.

Per adesso tutto è ancora molto fumoso e non ci sono conferme ufficiali in merito. Attualmente il catalogo dei giochi di Netflix conta circa 55 giochi. Nel 2023 ne lancerà altri 40.